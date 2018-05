napoli: approvati dal comune 50 progetti per la riqualificazione delle strade, più 22 in capo alle municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Napoli ha aderito all'avviso pubblico della Regione Campania "Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016", finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili al finanziamento sulle risorse FSC 2014/2020 con riferimento in particolare a "strade di interesse regionale." Complessivamente sono stati presentati 72 interventi (di cui 50 su strade principali e 22 su strade secondarie) per un importo complessivo di oltre 125.000.000 di euro (di cui 108.000.000 di euro circa per le strade principali e 17.000.000 circa per le strade secondarie). Su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Mario Calabrese, la giunta ha approvato 40 interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle rete stradale comunale per il ripristino della funzionalità di base della rete ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione. Gli interventi riguardano in molti casi strade connesse alle infrastrutture che ospiteranno gli eventi delle Universiadi nel mese di giugno 2019. A questi si aggiungono 10 interventi relativi a progettualità già precedentemente sviluppate dall'amministrazione comunale. Di seguito si elencano le strade oggetto di intervento: Via G. Ferraris (Tratto Brin-Lucci) – Viale della Liberazione – Viale Giochi del Mediterraneo – via Giacinto Gigante (Tratto Muzii-Marino e Cotronei) – via De Pinedo – via M.R. Di Torrepadula (Tratto Scaglione-Nuova Toscanella) – via Janfolla – via G. Rossini – corso Malta (Tratto Zara-Fiume) – via Repubbliche Marinare (Tratto Botteghelle-IV Novembre) – via Repubbliche Marinare (Ferraris-Volpicella) – via G. Marino – via Santo Strato – via Petrarca – via Pallucci II Lotto – Discesa Coroglio (Tratto Boccaccio-Capo Posillipo) – via Argine (Tratto Ferraris- Palermo) – via Posillipo – via Capodimonte – via di Miano (tratto Nuova S. Rocco-Ponte Bellaria) – via del Parco Margherita – via Toledo (Tratto Carità-Trieste e Trento) – viale Colli Aminei – via Provinciale delle Puglie – viale della Villa Romana – Perimetrale Vomero-Pianura – Perimetrale di Scampia – Viale U. Maddalena – via Terracina (Tratto Cassiodoro-Cinthia) – via A. Falcone – via San Giacomo dei Capri (Tratto Altamura-Fontana) – via Montagna Spaccata – via Santa Teresa degli Scalzi – Piazzale Tecchio – via Leopardi – via Giulio Cesare – piazzale D'Annunzio – via De Gennaro – via Nuova Toscanella – via Marano Pianura – via Manzoni (Tratto Torre Ranieri-Boccaccio) - Sottopasso Claudio – via Nuova del Campo – via G. Santacroce – via Ferrante Imparato – via De Roberto – via Miraglia. Le amministrazioni municipali hanno inoltre presentato complessivamente 22 interventi che riguardano le strade di seguito elencate: via Marchese Campodisola – via San Cosmo fuori Porta Nolana – via Cesare Battisti – piazza Matteotti – via Cimarosa – Belvedere Raffaello – via Lepanto - via Scarfoglio – Comparto Collegamento Chiaia-San Ferdinando – via Arlotta – via Bixio – via Consalvo – via Sorrento – via Provinciale Botteghelle – via Botteghelle – via Provinciale delle Brecce – corso Sirena – via Franciosa – via Hemingway – via Madonnelle – via Napolitano – via Passeggiata a Mare – via Vicinale Porchiano e Raveoncello – Bretella Cardano. "Si tratta di un risultato importantissimo che pone le basi per la complessiva riqualificazione di circa 50 km di strade cittadine rispondendo in maniera concreta alla sentita esigenza di incremento del livello di sicurezza stradale", questo il commento dell'assessore Calabrese. (Ren)