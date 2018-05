Governo: Laboccetta (Polo Sud), Mattarella innesta le cariche e fa saltare i ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2010 Giorgio Napolitano insieme ai killer Fini e Tremonti minò il governo di Silvio Berlusconi. Le cariche esplosive scoppiarono clamorosamente nel 2011 con un colpo di stato micidiale sostenuto da alcune cancellerie internazionali. Ora il Presidente Mattarella, complice l'ostetrica Merkel ha provocato un aborto canagliesco sol perché uno dei nomi del nascituro non era gradito ai grandi potentati pubblici e privati in Europa". Lo ha dichiarato, in una nota, l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del movimento di opinione Polo Sud. "Napolitano e Mattarella, pessimi presidenti", ha aggiunto Laboccetta, per il quale "il Parlamento dovrebbe istituire una Commissione d'inchiesta per far luce sui loro gravissimi comportamenti". "Mi auguro che il centrodestra su questa linea trovi un momento di coesione", ha concluso. (Ren)