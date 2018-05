Governo: Ciarambino (M5s), governo del cambiamento solo rimandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che nel nostro paese avessimo un problema di democrazia non è mai stato un mistero. Una questione che una comunità sempre più numerosa e convinta delle sue idee sta affrontando da anni mettendo in campo le armi della partecipazione e dell’onestà, ponendosi alla testa di un Movimento il cui unico obiettivo resta quello di restituire dignità a un popolo i cui diritti vengono sistematicamente calpestati da quarant’anni in cui sono stati consegnati al concetto di politica i sinonimi peggiori. Facendone un emblema di poltronismo, carrierismo e strumento per difendere gli interessi delle grandi lobby e di spartizione di privilegi per pochi". Così, in una nota, il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, per la quale "la Campania degli ultimi anni è l’esempio più triste di questo fenomeno. Con un governatore che esautora sistematicamente la volontà popolare e bypassa vergognosamente il Consiglio regionale, per piazzare i suoi uomini nei ruoli più delicati, licenziare un piano sanità che crea reparti a uso e consumo di manager e primari amici e che emette direttive bavaglio per impedire atti di sindacato ispettivo dei consiglieri". "Vincenzo De Luca - ha proseguito la consigliera - è l’espressione più emblematica di quello stesso sistema che 24 ore fa ha messo sotto i piedi la sovranità popolare, ottemperando agli ordini dell’establishment. Per ribaltare queste logiche il Movimento 5 Stelle non arretrerà di un millimetro. Nessun altro, oltre al popolo, potrà decidere delle sue sorti. Ed è al popolo che va restituita subito la parola". (segue) (Ren)