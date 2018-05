Napoli: decine di aziende accusate di grave inquinamento da oli esausti (2)

- In particolare, in via Pasquale Leonardi Cattolica è stata sequestrata un’area di circa 12.000mq sulla quale erano collocati diversi capannoni, all’interno dei quali si svolgevano attività di autofficina, autocarrozzeria, manutenzione natanti, lavorazione del ferro. All’interno dell’area sono stati ritrovati depositi di carburanti, oli esausti, parti meccaniche di veicoli stoccati senza alcuna precauzione ambientale. Sono stati pertanto sequestrati circa 300 mc di rifiuti. In uno dei capannoni sono stati rinvenuti tre veicoli di grossa cilindrata, rubati nell’ultimo mese in ambito regionale. In via Montespina è stato controllato un complesso di circa 8000 mq sul quale insistevano diverse attività artigianali (autocarrozzerie, falegnamerie, cantieri nautici e gestione rifiuti) prive delle autorizzazioni relative alla gestione ambientale. (segue) (Ren)