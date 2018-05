Salute: a Capua (Ce) un confronto di esperti su Legge 38 e cura del dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A otto anni di distanza dell'entrata in vigore della normativa su cure palliative e terapia del dolore, medici, psichiatri, filosofi e religiosi si confronteranno, nell'ambito della XVII Giornata nazionale del sollievo, durante il convegno "Con il dolore e con la sofferenza... farsi prossimo anche con le cure palliative", in programma martedì 29 maggio 2018 (ore 15.30), a Capua all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Capua. L'iniziativa è promossa e organizzata da "Villa Fiorita" di Capua (casa di cura e Hospice) e dal Forum sociosanitario cristiano. Previsti gli interventi di Raffaella Sibillo, presidente cda Villa Fiorita; Luigi Ievoli, anestesista rianimatore, terapista del dolore e cure palliative nonchè responsabile Hospice Villa Fiorita ("Legge 38: aspetti legislativi. Quali opportunità?"); Pasquale Giustiniani, docente di filosofia teoretica alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ("Il dolore dell'anima"); Gianluigi Zeppetella, primario emerito terapia del dolore e cure palliative Aorn Caserta ("Codice etico delle cure palliative e il "diritto" a non soffrire); Aldo Bova, presidente nazionale Forum sociosanitario cristiano e primario emerito ortopedia e traumatologia Ospedale San Gennaro - Napoli ("Il dolore osteoarticolare. Trattamento innovativo"). (segue) (Ren)