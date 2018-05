Napoli: il 6 giugno al Museo di Capodimonte la presentazione del progetto "Rivelazioni – Finance for Fine Arts"

- Borsa Italiana sceglie Napoli e il Museo e Real Bosco di Capodimonte per la terza edizione di "Rivelazioni – Finance for Fine Arts", il progetto dedicato alla raccolta di risorse destinate al restauro delle opere presso aziende e operatori appartenenti alla comunità finanziaria nazionale e internazionale. Le prime due edizioni sono state realizzate a Milano alla Pinacoteca di Brera e a Venezia alle Gallerie dell'Accademia. A presentare questa edizione saranno tra gli altri il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, l'Amministratore Delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, la Responsabile del Progetto Valentina Sidoti, l'Advisor per il fundraising e le relazioni con le imprese del Museo di Capodimonte Giovanni Lombardi. nella conferenza stampa che si terrà a Napoli il 6 giugno alle 12 al Museo di Capodimonte. Attraverso una nuova forma di mecenatismo, favorita anche dall'Art Bonus, i finanziatori che aderiscono al progetto, presenti durante la conferenza stampa nella sala della Culla (I piano), adottano un'opera tra quelle selezionate dal Museo e promosse da Borsa Italiana contribuendo alla loro restituzione a una piena fruibilità da parte del pubblico. Quest'edizione sarà realizzata grazie all'impegno di aziende campane di "Elite", il programma internazionale di Borsa Italiana nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita. (Ren)