Napoli: lunedì la presentazione dei risultati del progetto "I Corpi civili di pace nella Terra dei fuochi"

- Lunedì 28 Maggio, alle ore 15.30, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, a Napoli, alla presenza del vicesindaco di Napoli con delega all'Ambiente Raffaele Del Giudice, verranno presentati i risultati del progetto "I Corpi civili di pace nella Terra dei Fuochi", promosso da Cooperativa Sociale "Alberto-Rosario-Salvatore", Amesci, associazione di promozione sociale impegnata nello sviluppo del Servizio Civile, e comune di Napoli. Il progetto, in collaborazione con la Prefettura di Napoli, il viceprefetto incaricato del Governo per la Terra dei Fuochi e gli Osservatori civici, ha visto impegnati 16 giovani volontari nelle attività di Audit presso i 92 comuni sottoscrittori del Patto per la Terra dei Fuochi, di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di Napoli e provincia. Interverranno: Gerlando Iorio, viceprefetto incaricato del Governo per la Terra dei Fuochi; Angelica Romano, responsabile del progetto; Lucio Righetti, coordinatore Osservatori civici campani; Enrico Maria Borrelli, presidente Amesci. Saranno previsti, inoltre, interventi di alcuni volontari dei Corpi civili di pace al fine di presentare i risultati delle procedure di Audit e di coinvolgimento nelle scuole. (Ren)