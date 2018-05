Napoli: il cavallo napoletano tra storia e mito, rinascita di un emblema

- Presso la Casina Pompeiana in Villa Comunale di Chiaia, domenica 27 maggio alle ore 10.00, incontro pubblico dal titolo: ‘Il cavallo napoletano tra storia e mito - La rinascita di un emblema di Napoli’. Partecipano Nino Daniele, Giuseppe Maresca, Federico L.I.Federico, Alessandro Manna e Domenico Orsini; presenta Rosaria De Cicco. A cura dell’Accademia Napoletana di Arte Equestre. Le grandi scuole odierne di equitazione hanno origine, ci dice l'Accademia Napoletana di Arte Equestre, da quella napoletana, per secoli la piu' celebre, la cui eccellenza nasce dalla straordinaria abilita' dei cavallerizzi partenopei. Tuttavia non sarebbero mai stati raggiunti risultati cosi' importanti se non ci fosse stato in Campania un cavallo ineguagliabile, il piu' ambito dalle corti di tutta Europa, la cui bellezza e unicita' erano legate alla terra natia. L'appuntamento, programmato in collaborazione con l'Accademia Napoletana di Arte Equestre nell'ambito del Maggio dei Monumenti, vuole ricordare una antica e illustre tradizione della nostra città e festeggiarne insieme la rinascita, con la "resurrezione" del leggendario cavallo napoletano, dichiarato estinto gia' agli inizi del '900.(Ren)