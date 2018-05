Napoli: Borrelli (Verdi), torna balneabile il lungomare "Mappatella beach"

- "E' tornato balneabile il mare del lungomare di Napoli, come certificato dall'Arpac, e quindi, nel prossimo fine settimana, che si annuncia particolarmente caldo, napoletani e turisti potranno tuffarsi nelle acque antistanti la città senza problemi a partire dalla spiaggia della Rotonda Diaz nota come "Mappatella beach". A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, nelle scorse settimane, aveva denunciato la presenza di uno scarico a mare all'altezza di Mappatella beach chiedendo l'immediato intervento dell'Arpac, per l'analisi delle acque, e del Comune, per eliminare i problemi legati a un impianto di sollevamento danneggiato. "La ritrovata balneabilità del lungomare Caracciolo è un risultato del lavoro congiunto delle Istituzioni e della collaborazione dei cittadini che avevano immediatamente segnalato la presenza di quello scarico" ha aggiunto Borrelli sottolineando: "Adesso chiediamo al comune di istallare come ogni anno anche le docce visto che la spiaggia sarà presa d'assalto da napoletani e turisti".(Ren)