Napoli: la prima citta’ a dotarsi del Tavolo della diplomazia

- E' stata approvata in giunta la deliberazione che istituisce il Tavolo della diplomazia: è la prima volta che un Ente Locale istituisce uno strumento di discussione con le rappresentanze diplomatiche. Nel pieno rispetto delle competenze legislative in materia di politica estera, il tavolo vuole rappresentare un forum permanente di discussione tra il Comune di Napoli e le rappresentanze diplomatiche presenti in città, e attraverso di esse, con gli Stati esteri e le comunità che esse rappresentano. Con questo strumento si intende dare concretezza all'articolo 3 dello Statuto del Comune di Napoli, secondo cui il Comune deve adoperarsi per consolidare e sviluppare il ruolo di Napoli come città d'Europa e del Mediterraneo, promuovendo la cooperazione e lo scambio tra i popoli. (segue) (Ren)