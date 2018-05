Imprese: istituito un Osservatorio sulla crisi in Campania

- Istituire un Osservatorio sulla crisi d'Impresa che abbia come finalità quello di creare valore per sinergie professionali in grado di offrire nuove opportunità di sviluppo per l'intera Regione Campania. Con questo intento nasce il Gruppo di Lavoro Campania dell'Associazione Concorsualisti Milano. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal dottor Vincenzo Sica e dall'avvocato Vincenzo Vitale. I due professionisti di Torre Annunziata, infatti, sono stati chiamati a coordinare l'avvio delle procedure che porterà entro i prossimi mesi ad istituire il gruppo di lavoro in Campania dell'Associazione di professionisti (avvocati e dottori commercialisti) nata nel 2016 a Milano. "L'obiettivo è quello di riunire trasversalmente gli iscritti agli Ordini campani dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati, che abitualmente ricoprono incarichi nelle procedure concorsuali, intorno al progetto di sviluppare la conoscenza e la corretta applicazione degli istituti del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario straordinario o di organismo di composizione della crisi, con un costante confronto, in termini scientifici, con i Magistrati impegnati quotidianamente in questo delicato settore della crisi di impresa", ha spiegato Sica. "L'Associazione, nata a Milano nel 2016, è di ambito nazionale ed ha lo scopo di instaurare con i Tribunali e con l'Autorità giudiziaria in genere, rapporti di collaborazione, per elevare e qualificare la professionalità degli associati e di favorire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici posti a base delle professioni, avendo riguardo anche a tutte le innovazioni di carattere tecnologico ed informatico, che possono rendere più efficace la gestione delle procedure concorsuali. Il Gruppo di studio campano, si propone quindi di diffondere questi scopi negli uffici giudiziari del territorio, e di promuovere in particolare attività di formazione ed approfondimento, in sinergia con i rispettivi Ordini Professionali, nell'imminenza, peraltro, dell'entrata in vigore della prossima riforma organica della materia", ha aggiunto Vitale. Possono aderire al gruppo di lavoro tutti i professionisti che svolgono la propria attività presso i Tribunali della Regione Campania.(Ren)