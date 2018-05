Amministrative: Carfagna (FI), assisteremo all'affermazione del centrodestra soprattutto al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni amministrative del 10 giugno vedranno l'affermazione del centrodestra e la centralità di Forza Italia all'interno della coalizione, soprattutto al Sud ed in Campania. Abbiamo scelto degli ottimi candidati, non dei signor nessuno votati a colpi di click e like, ma delle persone preparate e competenti che spinte dalla passione si sono messe in gioco per portare il buongoverno e la buona amministrazione alla guida dei loro comuni". Così, Mara Carfagna, Deputato di Forza Italia, vice presidente della Camera dei Deputati, a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati sindaco nei comuni della provincia di Napoli chiamati al voto amministrativo di giugno svoltasi questa mattina nella sede del coordinamento regionale del partito. All'incontro con la stampa erano presenti, tra gli altri, gli aspiranti alla carica di primo cittadino Luca Capasso (Ottaviano), Gaetano Cimmino (Castellammare di Stabia), Raffaele De Leonardis (Qualiano), Giorgio Esposito (Cercola), Claudio Grillo (Afragola) e Luigi Mele (Torre del Greco). (segue) (Ren)