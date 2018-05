Lavoro: Marrazzo (PD), si faccia chiarezza sul futuro dello stabilimento La Doria di Acerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proprietà de La Doria deve fare chiarezza sul futuro dell'opificio di Acerra. Oggi nel corso dell'audizione in commissione la proprietà ha garantito che non ci saranno licenziamenti e che gli operai saranno delocalizzati negli altri stabilimenti regionali, mentre a Parma saranno trasferiti solo su base volontaria e con dovuti incentivi, ora però bisogna che da una parte riprenda il tavolo sindacale e dall'altra la proprietà ufficializzi le sue intenzioni sul futuro dell'opificio", è quanto ha affermato Nicola Marrazzo, presidente della commissione lavoro a margine dell'audizione avvenuta sulla vertenza La Doria di Acerra e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, oltre che dell'assessore regionale Amedeo Lepore, dei sindacati e dei rappresentanti della proprietà, anche del Vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna che ha manifestato la sua solidarietà e vicinanza alle famiglie dei lavoratori, auspicando una chiusura positiva della vertenza. "Siamo di fronte ad una vertenza anomala. Il sito di Acerra è stato considerato dalla proprietà antieconomico, perché la produzione di sughi pronti avviene di fatto utilizzando prodotti acquistati in Emilia Romagna, trasportati in Campania e poi rivenduti sul mercato del Nord Italia, e tra l'altro non siamo di fronte alla volontà di licenziare i lavoratori, ma di ricollocarli negli altri stabilimenti presenti in Campania e proponendo un'alternativa nello stabilimento di Parma solo per i lavoratori che intendono di loro spontanea volontà essere allocati fuori regione" – ha concluso così l'esponente del Partito Democratico.(Ren)