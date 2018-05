Lavoro: Daniele (PD), in un tweet la solidarieta’ per i dipendenti La Doria

- Il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele così in un tweet di oggi sulla situazione dei lavoratori La Doria di Acerra in sciopero da quindici giorni: "Sono vicino ai #Lavoratori de La Doria di #Acerra, azienda di conserve alimentari, in sciopero per l'annunciata chiusura delle attività sul territorio. Ritengo sia necessaria la riqualificazione del sito industriale senza spostarlo dal territorio di Acerra".(Ren)