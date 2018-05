Lavoro: M5S, dichiarazione choc del dirigente che oggi annuncia chiusura stabilimento La Doria (2)

- “Al tavolo della commissione qualcuno ha osato dire che quella di Acerra non è una vertenza perché i lavoratori non saranno licenziati ma trasferiti. Ebbene anche questa è una vertenza in piena regola, che porteremo avanti accanto ai lavoratori per impedire l’impoverimento del tessuto economico locale. Trasferire oltre 100 lavoratori, tra dipendenti e indotto, con le rispettive famiglie equivale a diminuire il numero di quanti usufruiscono delle realtà commerciali territoriali e dei servizi locali. Un impoverimento sul quale fanno leva anche i grossi centri commerciali, che trovano così giustificazione per tagliare la corda e delocalizzare, come sta accadendo con Auchan, Carrefour e Ipercoop. Non consentiremo tutto questo. Il nostro impegno in Campania e con il nascente governo del cambiamento sarà di invertire questa logica, facendo del nostro territorio un’occasione di sviluppo e creando le condizioni affinché le grandi eccellenze della Campania contribuiscano al suo rilancio” concludono il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello e il consigliere regionale M5S Vincenzo Viglione. (Ren)