Salute: a Baccalare' 2018 gazebo Aigo per la prevenzione colonrettale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo screening, con la ricerca del sangue occulto nelle feci e la successiva colonscopia per i soggetti positivi, con la eventuale rimozione di lesioni precancerose, salva la vita. A questo obiettivo mira l'iniziativa messa in campo dall'Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO), in collaborazione con ASLNA1, che sarà presente sul lungomare Caracciolo con un gazebo, dalle ore 11 alle ore 21 nell'ambito dello strett event BACCALARE'. Presso lo stand AIGO saranno dunque fornite informazioni circa la prevenzione del cancro del colon retto e saranno distribuiti gratuitamente i kit per la ricerca del sangue occulto fecale. L'incidenza del cancro del colon retto, tra le neoplasie più frequenti in assoluto con oltre 50mila nuovi casi l'anno in Italia, è in aumento in Campania. La prevalenza è inoltre destinata ad aumentare a causa dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumento dell'aspettativa di vita e dei progressi tecnologici. Peraltro. La Campania è peraltro tra le regioni a più bassa sopravvivenza a 5 anni per cancro del colon retto con un valore pari al 59% contro il 65% del centro nord. Fondamentale è dunque il ruolo del Gastroenterologo e della diagnosi endoscopica precoce. L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella patogenesi del k colon.(Ren)