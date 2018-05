Dell’Utri: Laboccetta (Polo Sud), gli esami non finiscono mai lo sa bene Marcello

- “Storia del libro, altro esame superato brillantemente da Marcello Dell'Utri nella sua celletta del carcere romano di Rebibbia: 30 con la lode. L'ultima volta che l'ho incontrato, il 22 marzo scorso, allo scadere del mio mandato parlamentare nell'abbracciarmi disse: caro Amedeo resisto da anni a questa terribile prova grazie all'amore della mia famiglia, al grande impegno dei miei avvocati, alla solidarieta' di qualche buon amico, ed alla compagnia dei miei adorati libri. Quei pochi che qui posso avere. Per me, concluse, la buona lettura e lo studio sono farmaci straordinari. Ecco, questo e' Marcello Dell'Utri. Noi continuiamo a sperare di vederlo presto libero a casa sua”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento di opinione Polo Sud.(Ren)