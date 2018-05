Napoli: la prima citta’ a dotarsi del Tavolo della diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente orgogliosa che l'amministrazione che rappresento stabilisca oggi questo importante primato: il Comune di Napoli è il primo ente locale ad istituire un tavolo della diplomazia, per discutere con le rappresentanze diplomatiche presenti in città – ha detto Alessandra Sardu, Assessore con delega alla cooperazione decentrata -. L'idea di costituire il tavolo nasce dall'esigenza di dare concretezza ad alcuni valori fortemente condivisi dal Sindaco Luigi de Magistris quali la democrazia partecipativa dal basso, la solidarietà internazionale, la necessità che gli enti locali anche di paesi differenti dialoghino tra di loro per scongiurare guerre, ingiustizie e decisioni prese dall'alto senza che si presti la minima attenzione alle esigenze dei territori e alla volontà dei popoli. Ci auguriamo che con questo tavolo si possa ristabilire il ruolo di centralità che Napoli ha esercitato nei secoli come città del Mediterraneo". (segue) (Ren)