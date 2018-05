Campania: domani la cerimonia di inaugurazione del "Treno dell'Irpinia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani mattina inaugureremo la riapertura totale della linea ferroviaria storico-turistica Avellino-Rocchetta Sant'Antonio. Sono molto soddisfatta, è il successo del nostro impegno e della sinergia istituzionale tra la Regione e la Fondazione Fs Italia ed è un risultato che rimarca l'identità del territorio irpino e la vocazione turistica di un territorio che ha elevate potenzialità". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, annunciando l'inaugurazione del "Treno dell'Irpinia". "In nove mesi – ha ricordato la D'Amelio – è stata ridata funzionalità all'intera linea ferroviaria, rispettando perfettamente il cronoprogramma. Positiva è stata inoltre la risposta del territorio, attraverso enti e associazioni, che ha consentito di mettere a punto un ricco programma di eventi (mostre, convegni, proiezioni, street food). E' questo un approccio vincente che dobbiamo incoraggiare per far sì che la Avellino-Rocchetta diventi un attrattore turistico importante per l'Irpinia". La cerimonia si terrà domani ad Avellino, al quartiere borgo Ferrovia, presso la stazione ferroviaria. Alle 9.30 è previsto il taglio del nastro. Saranno presenti, oltre al presidente del Consiglio regionale campano, anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il direttore generale della Fondazione Fs Italia, Ingegnere Luigi Cantamessa, il presidente della Fondazione Fs Italia, Mauro Moretti, e il presidente della commissione trasporti del Consiglio regionale della Campania, Luca Cascone. Alle 10.00 è prevista la partenza del treno da Avellino. I passeggeri viaggeranno su treni storici con due locomotive diesel in livrea d'epoca nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio. E' possibile consultare maggiori informazioni relativi agli orari sul sito web della Fondazione Fs.(Ren)