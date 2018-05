Vela: regata per non vedenti, Campionato Mondiale “Homerus-Azimut Salerno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 29 maggio al 3 giugno nello spazio acqueo antistante il Lungomare di Salerno tra il porto Masuccio Salernitano e il porto Marina d'Arechi si svolgerà il Campionato Mondiale di vela Homerus-Azimut, match race per non vedenti in barca a vela senza accompagnatori. “Consegniamo alla città di Salerno ed alla Regione Campania uno straordinario evento sportivo – ha detto Giovanni Carrella presidente dell’Azimut presenta il Campionato Mondiale -. Una grande iniziativa di sport che trasmette ai giovani ed all’intero territorio una lezione di vita. Sport e civiltà”. Così l’avvocato “Homerus-Azimut Salerno scsd”. L’iniziativa è organizzata dall’Azimut Salerno s.c.s.d, affiliata FIV-CONI, e Homerus Onlus, patrocinata dal Comune di Salerno e dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, Uff. territoriale di Salerno. La cinque giorni di gare, di rilevanza mondiale calendarizzata dalla FIV rientrante nelle manifestazioni del World Sailing. (segue) (Ren)