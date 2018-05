Vela: regata per non vedenti, Campionato Mondiale “Homerus-Azimut Salerno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parteciperanno 8 equipaggi, ciascuno composto da due atleti non vedenti che si affronteranno con le regole del match-race, cioè scontri diretti tra due equipaggi per ogni regata. La regata è aperta ad equipaggi di due velisti ciechi o ipovedenti. Per le regate si adotteranno imbarcazioni a chiglia fissa Meteor, che saranno fornite dall’AO. Gli skipper in totale autonomia navigheranno “pilotati” dai suoni emessi dalle boe posizionate lungo il percorso. Questa formula, ideata dal progetto Homerus,nato nel 1996 e riconosciuto a livello internazionale, consente ai disabili visivi di condurre una barca a vela in autonomia orientandosi esclusivamente con il vento. (segue) (Ren)