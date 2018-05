Amministrative: Carfagna (FI), assisteremo all'affermazione del centrodestra soprattutto al Sud (3)

- "Confidiamo in un ottimo risultato: il grande lavoro nella selezione dei candidati, scelti con criteri rigorosi, uomini dalle eccellenti qualità personali, molto legati al territorio, non potrà non dare i suoi frutti", ha sottolineato l'onorevole Antonio Pentangelo, Coordinatore provinciale di Forza Italia che in questi giorni ha lanciato la sottoscrizione, per tutti i candidati azzurri, di un Codice di Comportamento per la Legalità e la Buona Politica. Per il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, "anche questa campagna elettorale costituisce una straordinaria ed entusiasmante esperienza politica: ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di incontrare tantissima gente, di confrontarci sulle problematiche dei territori". "La sensazione che abbiamo percepito è assolutamente positiva: dovunque c'è la precisa percezione che il centrodestra unito rappresenta l'unica alternativa alle politiche populiste e di austerity dei cinque stelle e della sinistra e le scelte che abbiamo operato ci daranno ragione", ha concluso Cesaro. (Ren)