Roma: Meloni, delirante proposta Raggi di bonus per chi ospita rom

- L'ultima geniale trovata di Virginia Raggi: il comune di Roma darà un contributo alle famiglie romane che ospitano in casa loro dei rom. Lo dice in un video pubblicato su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. "Perché se tu sei romano, ma non rom e vivi sotto a un ponte - continua l’esponente del centrodestra - non frega niente a nessuno di te. Ma se sei rom e vivi in un campo nomadi e anche se hai la macchina di lusso o magari hai milioni di euro in banca, allora noi ci occuperemo di farti ospitare dalle famiglie romane pagando con i soldi del comune". Meloni aggiunge: "Io dico che la giunta Raggi è totalmente fuori controllo, dico che queste proposte sono deliranti, e mi chiedo come possano queste proposte essere conciliabili con il famoso ‘prima gli italiani’ che Fratelli d'Italia e non solo difende". (Rin)