Salute: cistite donne causa 25% assenze lavoro in un mese

- La cistite nelle donne è causa del 25% di assenze dal lavoro nell'arco di un mese. E' una patologia che le donne trascurano perché ignorano che l'urologo è il professionista in grado di risolvere definitivamente una condizione invalidante che può durare per anni. Occorre superare questi pregiudizi legati a una visione 'maschile' dell'urologia. E' il dato emerso durante i lavori del 13esimo congresso Urop in corso a Salerno che vede la partecipazione di circa 600 esperti tra urologi, andrologi, endocrinologi, sessuologi, ginecologi, biologi, psicologi e medici di medicina generale. "La cistite è una patologia che va assolutamente curata nelle fasi iniziali della sua insorgenza – ha spiegato Stefano Pecoraro, presidente del congresso - Ne soffrono le donne di tutte le età, la malattia può insorgere anche senza nessuna patologia correlata. E' necessario ricorrere subito a terapie specifiche per evitare la cronicizzazione della malattia che rende la donna vulnerabile alterandone il suo stato sociale e sessuale". (segue) (Ren)