Sanità: Di Scala (FI), dati incompleti su piattaforma screening neonatali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati degli screening neonatali sono spesso incompleti sebbene raccolti con grande impegno e tra mille difficoltà. In più quelli informatizzati continuano ad essere dispersi in mille rivoli: la loro digitalizzazione va a rilento e manca ancora un sistema informatico integrato. E parliamo solo e soltanto degli screening obbligatori, screening audiologico, oftamologico e TSH previsti per i LEA regionali dal Piano di prevenzione. Mentre le altre Regioni d'Italia sono impegnate sugli screening genetici e allargarti alla diagnosi precoce per malattie metaboliche, in Campania lo Screening Oftamologico viene eseguito solo in 36 punti nascita sui 54 presenti in Campania. Si vieta a gran parte di bambini nati in Campania di praticare test in grado di diagnosticare sin dalla nascita qualsiasi patologia oculare e di effettuare trattamenti tempestivi sui difetti e consentirne recuperi significativi". Così la Consigliera regionale campana, Maria Grazia Di Scala (FI), presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, a margine della seduta di audizione sulle procedure e l'informatizzazione degli screening neonatali, alla quale erano stati convocati i vertici delle Asl, delle aziende ospedaliere pubbliche e universitarie della Campania, le rappresentanze sindacali e il governo regionale, quest'ultimo assente. (segue) (Ren)