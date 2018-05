Universiadi: stanziati 868 mila euro per riqualificazione Centro Sportivo Virgiliano

- La Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi la deliberazione proposta dal Sindaco Luigi de Magistris, avente ad oggetto "Interventi di riqualificazione del Centro Sportivo Virgiliano" per lo svolgimento della manifestazione Universiadi Napoli 2019. L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento è di 868.797,67 euro. Nel provvedimento sono stati previsti sono i seguenti interventi: Manutenzione e adeguamento alle norme CONI degli edifici a servizi degli atleti e del personale; manutenzione dell'edificio a servizio del pubblico. Realizzazione di una nuova recinzione in ferro battuto per delimitare il campo sportivo, e di una nuova balaustra in vetro e profilati in alluminio per separare la pista dalla tribuna. Adeguamento della tribuna alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi anche mediante la realizzazione di 5 nuove scale in acciaio. Implementazione e adeguamento degli impianti esistenti, inclusa la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della pista costituito da 22 torri portafari e adeguati corpi illuminanti a led.(Ren)