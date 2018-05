Salute: radioterapia innovativa in Campania, circa 30 milioni di euro in arrivo

- Si è svolto a Napoli, all’Hotel Santa Lucia, il convegno “Innovazione e moderne tecnologie in Radioterapia” sul miglioramento delle tecnologie a scopo terapeutico contro i tumori. Tema centrale dell’incontro sono stati i finanziamenti statali previsti dall’articolo 5/bis del “decreto Mezzogiorno”, in favore della Regione Campania (circa 30 milioni di euro), relativamente all’implementazione dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nel Sud Italia. Cure sempre meno invasive e più precise, veloci ed efficaci e prevenzione: sono queste le sfide reali da affrontare in ambito oncologico e i cardini del convegno sanitario "Innovazione e moderne tecnologie in Radioterapia", tenutosi ieri a Napoli. Tra gli interventi quello del Prof. Paolo Muto, Primario del reparto di radioterapia dell’Istituto per la lotta ai tumori Pascale, e di Filippo Alongi, Professore associato all’Università di Brescia e direttore della struttura complessa di Radioterapia Oncologica all’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria, di Negrar, Verona. “I dati del 2017 mostrano, in Italia, mille nuovi malati di cancro all’anno, 650 di questi hanno bisogno di radioterapia” – ha affermato il Prof. Muto –. In Campania, sono circa 38 mila i pazienti ammalati, di cui circa il 60% ha necessità di terapia. È necessaria una distribuzione sul territorio con apparecchiature moderne che possano curare l’integrazione della terapia farmacologica per il cancro". (segue) (Ren)