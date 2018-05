Napoli: Borrelli (Verdi), mercoledì audizione Commissioni trasporti e attività produttive su ex Caremar

- "Ho chiesto ai presidenti delle Commissioni Attività produttive e Trasporti, Nicola Marrazzo e Luca Cascone, di convocare, in un'audizione congiunta, gli amministratori delegati di Snav e Caremar e i rappresentanti sindacali dei lavoratori per chiarire, una volta per tutte, i motivi per cui i lavoratori dell'ex Caremar non sono stati ancora assunti, nonostante ci siano anche sentenze del Tribunale che lo richiedono". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ringraziando Marrazzo e Cascone per aver fissato l'audizione congiunta che si terrà, nella sede del Consiglio regionale, al Centro direzionale di Napoli, mercoledì 30 maggio. "E' assurdo che una società che, tra l'altro riceve molti contributi pubblici per fornire il servizio di trasporto verso le isole del Golfo di Napoli, non rispetti la legge e non assuma i lavoratori della precedente gestione" ha concluso Borrelli.(Ren)