Campania: Ciarambino (M5S), De Luca incapace di spendere fondi Ue

- “Ci strappa un sorriso amaro la preoccupazione ipocrita paventata dal governatore De Luca su un ipotetico taglio delle risorse al Sud. Stesse sereno, questo signore che sta amministrando la Campania come peggio non si potesse fare. Il nascente governo non solo incrementerà le risorse in territori, come il nostro, che finalmente potranno valorizzare potenzialità ad oggi inespresse e fare da volano per l’economia dell’intero paese, ma, a differenza del precedente governo, gli impedirà soprattutto di sperperare quelle che già sono nella sua disponibilità. Basti pensare a tutti i soldi stanziati per la rimozione delle ecoballe, ferma a percentuali da prefisso telefonico. O alle risorse che l’Unione europea gli ha messo a disposizione per progetti mai partiti e che per questo saranno rispediti al mittente. Ci basti ricordare, ahinoi, che in tre anni la Regione Campania ha raggiunto la cifra di appena 109 milioni di spesa certificata dei fondi strutturali europei e che restano appena sei mesi di tempo per raggiungere quota 649 milioni, tetto minimo di spesa da conseguire per non vedersi ritirare l’intera cifra. Così come andrà persa la misura premiale del 6% per il mancato conseguimento dei target intermedi, con possibili sanzioni e la sospensione dei pagamenti nel 2019. Ma con il ritmo scandito con i tempi biblici della giunta De Luca, appare chiaro che per la Campania il 31 dicembre prossimo scatterà il disimpegno e i fondi andranno matematicamente persi”. E’ quanto ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.(Ren)