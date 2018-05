Vela: regata per non vedenti, Campionato Mondiale “Homerus-Azimut Salerno" (3)

- Ad ogni singolo equipaggio verrà abbinato un alunno dell’Istituto scolastico “T. Tasso” di Salerno scelto mediante un concorso a tema sulla “diversità”. All’incontro, per l’Autorità portuale l’ingegnere Nino Criscuolo, per il Comune di Salerno l’assessore Aneglo Caramanno, per la Capitaneria di Porto il Tenente di Vascello Antonio Bonito ed ancora il Presidente V zona FIV Francesco Lo Schiavo che ha espresso apprezzamento per il dinamismo di Salerno e aggiunto “questo evento è un fiore all’occhiello della nostra organizzazione. Reso possibile dallo straordinario lavoro del gruppo di Salerno. Ci sarà l’attenzione nazionale ed internazionale”. La cerimonia inaugurale si terrà martedì 29 maggio alleore 11 presso la Stazione Marittima di Salerno all’interno del porto commerciale. (Ren)