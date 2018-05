Pmi: ci sono i fondi per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende campane (2)

- Secondo Antonio Tuccillo, numero uno dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, "lo sviluppo delle aziende, vista la globalizzazione, è sempre più proiettato su uno scenario internazionale. I commercialisti sono specializzati nell'accompagnare questo processo soprattutto in Paesi che hanno regole diverse dalle nostre. Affiancare le aziende nel progetto di ampliamento è sicuramente un'opportunità". "Con l'internazionalizzazione il commercialista torna ad assumere il ruolo di consulente aziendale per lo sviluppo. Vogliamo consentire ai nostri colleghi – ha rimarcato Francesco Corbello, consigliere segretario dell'Odcec Napoli Nord e Strategic Partner di Dubai FDI (l'Agenzia attrazione investimenti esteri del Governo di Dubai) - di specializzarsi in una materia che potrebbe diventare fondamentale per le Pmi. Da una ricerca dell'Università Bocconi di Milano realizzata con EY (Ernst & Young) risulta chiaramente che chi ha puntato sull'internazionalizzazione ha registrato maggiori performance di redditività". (segue) (Ren)