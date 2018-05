Pmi: ci sono i fondi per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende campane (3)

- Per Fabrizio Fiordiliso, docente di "Corporate & Investment Banking" presso l'Università della Campania "le misure messe in campo dalla Regione sono davvero importanti per le imprese campane. E' importante suggerire alle aziende che decidono di investire nell'internazionalizzazione di adottare un metodo di pianificazione finanziaria efficace ed efficiente in grado di analizzare gli aspetti positivi e le eventuali criticità individuando le soluzioni in maniera tempestiva". "Il mercato con la globalizzazione ha creato nuovo sviluppo e nuove opportunità per le imprese", ha evidenziato Domenico Graziano, presidente della commissione per l'internazionalizzazione dell'Odcec Napoli Nord. "Servono politiche di sviluppo pubbliche – ha aggiunto - che consentano di dare alle aziende campane la possibilità di internazionalizzarsi. La Regione Campania oggettivamente sta facendo la sua parte". Filippo Brighina, presidente della commissione Finanza agevolata ha osservato che "l'interlocuzione diretta con la Regione Campania consente di approfondire le opportunità per le Pmi presenti sul nostro territorio. In particolare il focus sulle due misure approvate nel solco del piano strategico di internazionalizzazione, stimolano l'apertura del sistema imprenditoriale oltre il confine". (Ren)