Salute: a Capua (Ce) un confronto di esperti su Legge 38 e cura del dolore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsti gli interventi di Vincenzo Saraceni, Segretario nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani ("dolore cronico e riabilitazione"); Tonino Cantelmi, presidente nazionale Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici ("La psiche nel dolore fisico"); Don Massimo Angelelli, Direttore Ufficio Nazionale della Pastorale della salute della CEI ("La forza dell'amore nella cura del dolore"); conclude don Massimo Angelelli. Presiede: Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo di Capua. Modera Padre Alberto Russo, responsabile Pastorale della salute della Conferenza Episcopale Campana. "Dinanzi al dolore ed alla sofferenza bisogna 'farsi prossimo'. Chi soffre ha bisogno di competenza, accompagnamento, vicinanza, relazione e comunicazione – hanno detto gli organizzatori - Chi ha dolore cronico per problemi fisici porta in sé, molte volte, una grande componente psichica, che va tenuta in conto e va, ove possibile, capita, riconosciuta e curata con relazione empatica. Chi soffre per condizioni molto gravi, a volte terminali, ha necessità di terapie adeguate, somministrate con la phronesis aristotelica, con il discernimento della saggezza". (Ren)