Napoli: domani in Villa Comunale la Giornata mondiale del gioco

- Domani, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00, la Villa Comunale di Napoli, tra Piazza Vittoria e la Cassa Armonica, si trasformerà in un laboratorio ludico a cielo aperto per celebrare la terza edizione della Giornata mondiale del gioco, con attività di gioco interattive su differenti tematiche: dalla natura all'ecosostenibilità, dalla musica alla fiaba, dal circo agli scacchi, dalla fotografia alla stampa serigrafica, dalla lettura sensoriale alla disconnessione dal cellullare. L'evento, promosso dall'assessorato al Welfare del comune di Napoli – Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con la cooperativa sociale Progetto Uomo, aprirà la città alla cultura ludica mediante il progetto già attivo "Una città per giocare", che prevede laboratori itineranti tutto l'anno con l'intento di realizzare in città eventi e percorsi territoriali basati sull'utilizzo del gioco come buona prassi di cittadinanza. Il tema della giornata è "gioco, dunque sono": "giocare è un diritto per i più piccoli, ma anche per gli adulti, perché è un'attitudine verso la vita intera", ha dichiarato in una nota l'assessore al Welfare del comune di Napoli, Roberta Gaeta, che inaugurerà la giornata alle ore 10.30. (Ren)