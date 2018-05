Salerno: Natella (Forza Italia), poli scolastici d'eccellenza a Pontecagnano Faiano

- “Poli scolastici d'eccellenza, massima attenzione all'istruzione. Il progetto di Forza Italia e del candidato sindaco Francesco Pastore permetterà alla città di Pontecagnano Faiano di formare giovani sempre più pronti a dire la loro in Italia e in Europa. È una grande sfida per il futuro, di cui, da insegnante, sono ben consapevole”. Così Mariarita Natella, candidata al Consiglio Comunale nella lista di Forza Italia per le elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Il suo impegno parte proprio dalla professione di docente. “Ho deciso di sostenere Francesco Pastore quale futuro sindaco perché è un giovane in cui credo davvero, una persona che ha dato tanto per la scuola da giovane assessore all'istruzione, schierandosi al nostro fianco in tante battaglie. Conosco bene i problemi che ci sono e che vanno affrontati nella realtà che vivo quotidianamente ma sono certa che con la vittoria di Forza Italia la scuola di Pontecagnano Faiano potrà diventare un'eccellenza per il Sud Italia. Occorre investire sull'istruzione, sui nostri bambini, sulla loro preparazione”, ha concluso Mariarita Natella.(Ren)