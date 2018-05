Capaccio-Paestum: domani convegno sul tema "Idee per una Zootecnia Sostenibile"

- Domani 26 maggio alle ore 19.00 nella sala Erika Fraiese in Piazza Santini Capaccio Scalo La Libera Associazione Cittadini 5 stelle di Capaccio Paestum ha organizzato un incontro con gli Allevatori Zootecnici e gli Agricoltori di Capaccio Paestum dal titolo "Idee per una Zootecnia Sostenibile" Una giornata informativa che si pone l'obiettivo di proporre idee e soluzioni, dare maggiore consapevolezza anche alle medio piccole imprese zootecniche e agricole, della crucialità di tale comparto in termini economici, tecnologici e ambientali. Saranno presenti, Gennaro Saiello Capogruppo regionale del Movimento 5 stelle e membro della commissione attività produttive e lavoro; D.ssa Teresa Palmieri Imprenditrice Zootecnica, Vicesindaco di Capaccio Paestum; Dott Vito Busillo Presidente consorzio di Bonifica Destra Sele; Dott. Fabio Zicarelli Agronomo zootecnico; Dott Michele Contegiacomo chimico Ambientale; D.ssa Anna Guida Consulente in finanza Agevolata; Michele Cammarano Segretario commissione Agricoltura Regione Campani; modera Ernesto Franco Attivista M5S Capaccio Paestum. (Ren)