Fisco: Buccico (commercialisti), in Eu attenzione su multinazionali (2)

- "È importante che ciascuno Stato operi in maniera coordinata e non attraverso misure unilaterali di contrasto agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, poiché potrebbe portare ad un effetto di indebolimento dei principi fiscali internazionali", ha sottolineato Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani. "Stiamo vivendo il cambiamento degli standard fiscali più importante dell'ultimo secolo, nell'ottica di un'azione congiunta di contrasto alle pratiche elusive che mirano a spostare gli equilibri fiscali internazionali". All'evento interverranno, tra gli altri, Massimo Miani, presidente nazionale dei commercialisti italiani, Cinzia Romagnolo, direttore regionale Agenzia Entrate Campania, Fabrizio Carrarini, comandante Comando regionale Campania Napoli Guardia di finanza, Michele De Tavonatti, presidente Odcec Brescia, Mario Nussi, presidente Aipdt, Giovanni Gerardo Parente, presidente Aicec e a Andrea Anastasi, secondo segretario per gli affari economici e finanziari all'Ambasciata di Svizzera in Italia. (Ren)