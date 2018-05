Italo: la Reggia di Caserta e Benevento nel sistema di trasporto integrato rotaia-gomma (5)

- Il primo Italobus partirà da Benevento alle 05:30 e da Caserta alle 06:45 così da permettere ai viaggiatori di prendere il treno delle 07:34 da Napoli Afragola per raggiungere Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino, a seguire la seconda partenza alle 11.25 da Benevento e da Caserta alle 12:45 per prendere il treno delle 13:39 diretto a Milano ed infine l’Italobus in partenza da Caserta alle 16:45 con coincidenza a Napoli Afragola con il treno delle 17:39 per Torino. Chi invece si vorrà recare a visitare le bellezze di Caserta e Benevento potrà salire su Italo da Roma alle 7:40, per raggiungere le due città rispettivamente alle 9:25 e alle 10:45 con l’Italobus in partenza da Napoli Afragola alle 08:55 . Oppure potrà partire da Torino alle 8:10 per arrivare a Napoli Afragola prendere il bus delle 14:30 e raggiungere Caserta alle 15:00 ed infine da Milano alle 13:35 con arrivo a Napoli Afragola alle 18:10 dove ci sarà ad attendere sempre Italobus con arrivo a Caserta alle 19:00 e Benevento alle 20:20. (Ren)