Campania: Borriello (Lega Campania), da nuovo esecutivo risposte per il settore Ippica

- Sabato prossimo, 26 maggio, presso l'Ippodromo di Aversa, è in programma il "Gran Premio Stabile", riservato a cavalli indigeni di 3 anni (cioè nati in Italia) e la Lega parteciperà con una propria delegazione per la premiazione dei vincitori. "Purtroppo – h denunciato Giancarlo Borriello, portavoce regionale della Lega - questa corsa rischia di non essere disputata a causa della condivisibile protesta degli operatori del settore ippico che, da troppo tempo, subiscono un costante ridimensionamento, rischiando il collasso totale del settore". "Sono certo, - ha spiegato Biagio Sequino, coordinatore provinciale del C– che le parole di Matteo Salvini e quanto già fatto in passato da Luca Zaia quando era titolare del Ministero per le Politiche Agricole, siano una garanzia per le azioni future del nuovo Governo. Il settore ippico verrà rivitalizzato e reso nuovamente attrattivo e competitivo. Ringrazio i deputati Cantalamessa e Castiello, che hanno già dato la propria disponibilità a rappresentare la delegazione parlamentare Lega alla premiazione dei vincitori della gara di sabato. Insieme al sottoscritto e agli altri referenti provinciali campani, i nostri parlamentari sono pronti a scendere in campo affianco degli ippici campani per approfondire, nonché risolvere, i vari problemi del settore, dalla tenuta degli ippodromi, alla tutela dei lavoratori del settore e delle categorie. Questa battaglia continuerà ad oltranza, tante famiglie vivono di ippica, sarebbe sconcertante sprofondare ulteriormente", ha concluso.(Ren)