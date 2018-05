Napoli: assessore Panini si congratula con autori pizza fritta da record

- "Napoli è la città dei record e ancora una volta si pone sulla vetta del mondo. Giusto due anni fa ci fu il record della pizza Margherita più lunga del mondo (ben 1853,88 metri) celebrato sul lungomare Caracciolo, e ieri 60 pizzaioli della nostra città hanno raggiunto un nuovo record, questa volta per la pizza fritta più lunga mai realizzata, con la misura 7 metri e 15 centimetri. Un'impresa per la quale è stata creata appositamente una friggitrice di 7,5 metri di lunghezza, utilizzando 1500 litri di olio, 123,5 chili di impasto per circa 83 chili di farina doppio zero, 50 chili di fiordilatte, 15 chili di ricotta, 7 chili di pomodoro pelato, 15 chili di ciccioli, basilico e pepe. Con queste straordinarie operazioni cresce in modo esponenziale e a livello internazionale l'immagine positiva della nostra città e dei suoi prodotti più tradizionali. E non è finita qui!", così l'Assessore al Lavoro e alle Attività economiche del Comune di Napoli Enrico Panini ha commentato il nuovo record raggiunto ieri dai pizzaioli napoletani.(Ren)