Nuoto: domani in comune la presentazione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo

- Il "bello" del nuoto italiano a palazzo San Giacomo. Al comune di Napoli arriva Luca Dotto. L'occasione è data dalla conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, il meeting di nuoto in programma alla Piscina Scandone e al quale parteciperà insieme a Dotto tra gli altri anche Federica Pellegrini. La conferenza è in programma venerdì 25 maggio, con inizio fissato alle ore 11.30, nella sala Pignatiello. A fare gli onori di casa sarà l'assessore allo Sport Ciro Borriello, che accoglierà oltre a Dotto l'organizzatore dell'evento, Luciano Cotena della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, e il direttore tecnico della rassegna Francesco Vespe. Alla conferenza saranno presenti i referenti del Coni Campania e quelli del comitato campano della Fin, oltre a tecnici e nuotatori napoletani impegnati nel Grand Prix sabato 26 e domenica 27 maggio. A margine della conferenza giornalisti, cineoperatori e fotografi che avranno inviato l'apposito modulo di accredito per assistere alla rassegna, potranno ritirare i pass che daranno loro accesso alla piscina e alle aree riservate per foto, riprese e interviste. (Ren)