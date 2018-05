Salerno: dal 29 maggio al 3 giugno il campionato mondiale di vela per non vedenti

- Dal 29 maggio al 3 giugno le acque del lungomare di Salerno ospiteranno il Campionato mondiale di vela "Homerus-Azimut", match race per non vedenti in barca a vela senza accompagnatori. All’iniziativa, organizzata dall’associazione Azimut Salerno, affiliata Fiv-Coni, e Homerus Onlus, con il patrocinio del comune di Salerno e dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale - Ufficio territoriale di Salerno, parteciperanno 8 equipaggi, ciascuno composto da due atleti non vedenti che si affronteranno con le regole del match-race, cioè scontri diretti tra due equipaggi per ogni regata. La cinque giorni di gare, di rilevanza mondiale, calendarizzata dalla Fiv e rientrante nelle manifestazioni del World sailing, sarà anche accompagnata da un programma di intrattenimento a titolo gratuito. L’evento sarà presentato domani alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell’Azimut al Molo Manfredi del Porto di Salerno. Interverranno all’incontro il presidente V zona Fiv, Francesco Lo Schiavo, l’assessore allo Sport del Ccomune di Salerno Angelo Caramanno e il presidente dell’associazione Azimut Salerno, Giovanni Carrella. (Ren)