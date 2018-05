Italo: la Reggia di Caserta e Benevento nel sistema di trasporto integrato rotaia-gomma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È questo un ulteriore importante tassello utile al potenziamento dell’appeal turistico, alla valorizzazione dei nostri beni artistici e monumentali e alla creazione di un asse sinergico che coinvolga entrambi i capoluoghi ha sottolineato il sindaco di Benevento Clemente Mastella -. La città di Benevento ha tutte le caratteristiche per diventare una piccola capitale del Mezzogiorno e agevolando i collegamenti sarà favorito quel modello di sviluppo che la nostra amministrazione persegue come mission. Per questo ringrazio il network Italobus che, grazie al sistema di trasporto integrato rotaia – gomma, consentirà ai viaggiatori di raggiungere più facilmente la nostra città”. (segue) (Ren)