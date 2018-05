Campania: Cascone (Commissione Regionale Trasporti), da Regione svolta totale con piu’ bus e treni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intera giornata dedicata ai trasporti promossa dalla Regione, in sinergia con la Commissione Regionale Trasporti, che si terrà domani alla Stazione Marittima, sarà l’occasione per fare il punto, dati alla mano, sui grandi risultati ottenuti dalla Regione in questo fondamentale settore e per discutere, con esperti, tecnici, addetti ai lavori e rappresentanti istituzionali e di categoria, sul futuro del trasporto pubblico, come volano per lo sviluppo del territorio, obiettivo per il quale la Regione sta lavorando con grande determinazione”, ha concluso Cascone. (Ren)