Campania: De Vivo (Fi), Pontecagnano Faiano (Sa) non sarà mai un 'feudo'

- "L'aumento dei posti negli asili nido e l'attivazione di un servizio Baby-parking serale e festivo è uno, tra i tanti, dei punti più importanti del programma di Forza Italia e del candidato sindaco Francesco Pastore per la città di Pontecagnano Faiano". Così Maria Rosalba De Vivo, candidata al consiglio comunale di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, nella lista di Forza Italia per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Assessore uscente al Bilancio, alla Pubblica istruzione e all'Innovazione tecnologica, già presidente del consiglio comunale per dieci anni a Montecorvino Pugliano e coordinatrice Sele Picentini di Forza Italia, intende puntare su questo tema per il comune picentino: "Vogliamo investire nel futuro - ha spiegato -. Oggi la donna lavora, deve contribuire al bilancio familiare e ha bisogno del sostegno delle istituzioni. Occorrono asili che si prendano cura dei bimbi fin dai tre mesi". (segue) (Ren)