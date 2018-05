Lavoro: Ronghi-Marmora (Filp), abbandono centri commerciali apre voragine occupazionale

- "Dopo Auchan anche Carrefour annuncia il ridimensionamento delle strutture in Campania e numerosi licenziamenti, aprendo una voragine occupazionale nella nostra regione". Lo hanno affermato il segretario nazionale del Fronte italiano per il lavoro e la partecipazione, Salvatore Ronghi, e il segretario provinciale di Napoli di Cnal, aderente al Filp, Mario Marmora. "Le multinazionali del commercio hanno puntato sulla Campania e sul Sud come territorio di meri consumatori, hanno sfruttato i lavoratori e determinato la chiusura dei piccoli negozi, e oggi decidono di licenziare, facendo esplodere una bomba sociale in un territorio in cui la disoccupazione e la povertà la fanno da padrone", ha sottolineato Ronghi. "Abbiamo costituito il Cnal nelle aziende dell'indotto di Carrefour di Pompei e di altre realtà commerciali e il quadro descritto dai lavoratori è desolante: precarietà, retribuzioni ridotte, privazione di diritti fondamentali, sotto la minaccia continua del licenziamento – ha spiegato Marmora – è questa la realtà lavorativa della grande distribuzione che fa somigliare il nostro Paese alla Cina. Per questo, al più presto saremo costretti ad avviare iniziative di lotta per difendere il lavoro e i diritti del lavoratori ma anche del territorio". (Ren)