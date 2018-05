Napoli: Fi e Sud protagonista a confronto su giovani e cultura (2)

- "Alla base dei fenomeni di devianza giovanile c'è una grave perdita di valori in una realtà sociale, come quella di Napoli e della Campania, che non offre prospettive occupazionali e di vita per i giovani e che è stata devastata dall'incapacità di De Luca e di de Magistris di valorizzare l'identità e la cultura del nostro territorio", ha sottolineato Ronghi, per il quale "occorre ripartire da una seria proposta politica che punti innanzitutto sul recupero e il rilancio dei nostri valori culturali e sociali". Sul tema, Cesaro e Ronghi hanno annunciato una serie di iniziative per il recupero dei valori per le nuove generazioni e per il rilancio dell'identità culturale ed artistica di Napoli e della Campania, compresa la musica e la canzone classica napoletana. (Ren)