Sanità: domenica via agli screening Sanapoli in piazza per gli over 55

- A Napoli, domenica 27 maggio in piazza Vanvitelli e sabato 2 giugno in piazza Vittoria, dalle ore 9 alle 19, sarà possibile sottoporsi a un ecocolordoppler gratuito. L'iniziativa, varata dal dg dell'Asl Na1 Centro Mario Forlenza, in collaborazione con il dg dell'Asl Na3 Sud Antonietta Costantini, è partita gratuitamente lo scorso gennaio all'ospedale del Mare di Napoli e negli ospedali di Sorrento, Gragnano, Boscotrecase, Nola e Torre del Greco. A breve sarà estesa anche agli ambulatori dei distretti 25 (Fuorigrotta) - 30 (Secondigliano) - 33 (piazza Nazionale) dell'AslNa1 Centro. "Dopo una prima fase nelle strutture ospedaliere, abbiamo pensato di andare direttamente dai cittadini. Saremo in piazza con un camper-ambulatorio", ha dichiarato Francesco Pignatelli, primario Uoc di chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare. "Mai come in questo caso - ha aggiunto -, un'ecografia può salvare la vita. Lo slogan della campagna è chiaro: 'stai sereno con lo screening'. Si tratta di un esame semplice, non invasivo e senza alcun rischio per la persona che ci permette di valutare i diametri dell'aorta addominale e quindi identificare l'eventuale presenza di una dilatazione o di un aneurisma. Nel caso in cui si diagnosticasse la malattia, il paziente verrà preso in carico dall'Asl e sarà indirizzato a completare il percorso terapeutico. La tempestività è fondamentale. L'aneurisma dell'aorta addominale è una patologia asintomatica, colpisce 84mila italiani. La rottura provoca l'80% delle morti annoverate come improvvise. La prevenzione riveste un notevole importanza". (Ren)