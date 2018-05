Italo: la Reggia di Caserta e Benevento nel sistema di trasporto integrato rotaia-gomma

- Italo continua ad espandere il proprio network. Grazie a Italobus, il sistema di trasporto integrato rotaia – gomma, dal 14 giugno 2018 anche Caserta e Benevento saranno collegate al mercato dell’alta velocità. I viaggiatori Italo potranno raggiungere le due città campane in estrema comodità, acquistando un unico biglietto valido sia per il treno che per il bus, godendo di tutti i comfort messi a disposizione su entrambi i mezzi. In questo modo i turisti provenienti da tutto il mondo che vorranno visitare la Reggia di Caserta, dichiarata patrimonio dell’Unesco dal 1997, potranno utilizzare i treni Italo partendo da tutte le città italiane del network. Per esempio, partendo da Roma alle 7:40, arriveranno a Napoli Afragola dove troveranno la coincidenza con Italobus delle 8:55 per raggiungere alle 9:25 la città di Caserta e il Palazzo Reale, la più grande residenza reale del mondo. (segue) (Ren)