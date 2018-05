Napoli: imprenditrici in passerella a favore delle donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 26 Maggio presso Palazzo Caracciolo - via Carbonara 112 - avrà luogo la II Edizione del Charity Night – “Ricuciamo le Ali” promossa dall’Associazione dinAmiche in collaborazione con Il Cavaliere Azzurro e l’Unione Industriali Napoli con il patrocinio della Rai. Protagonista quest’anno un tema di grande rilevanza e attualità come la lotta alla Violenza sulle Donne. A presentare la serata sarà l’attrice Veronica Mazza, testimonial dell’evento l’attrice Cristina Donadio che, su testi di Enzo Moscato, terrà una performance teatrale. L’eleganza musicale di un’arpa accoglierà gli ospiti e li condurrà tra i sapori di un delizioso buffet gastronomico fino ad arrivare al momento più importante dell’evento: la sfilata di moda. In passerella le imprenditrici napoletane affiancheranno le donne vittime di violenza, che racconteranno le loro storie tra un pubblico di 400 ospiti.(Ren)